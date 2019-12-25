Стало известно, сколько платят курьерам в Петербурге

В городе на Неве требуются почти 3 тысячи курьеров.

Количество вакансий для курьеров в России этим летом выросло в 3,3 раза и превысило отметку в 25 тысяч. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса по поиску работы Headhunter.

Лидером по числу вакансий для курьеров стала Москва. За год количество предложений в столице выросло на 160%, составив 6 тысяч. Далее следует Петербург, где требуются почти 3 тысячи курьеров, и Московская область – 2 тысячи.

Реже всего курьеров ищут в Чукотском АО, Еврейской АО, Ненецком АО, Республике Алтай и Республике Тыва.

Самую большую зарплату курьерам платят в Московской области – в среднем 67 тысяч рублей. Вторым стал Петербург – 64,5 тысяч рублей. Замкнула топ-3 Москва – 64 тысячи.

Ранее мы писали, что Петербург стал вторым в рейтинге регионов по количеству поклонников дач и огородов.

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