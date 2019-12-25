В Петербурге 4 марта откроют памятник погибшим от коронавируса медикам

Памятный монумент создал Роман Шустров.

В грядущий четверг, 4 марта, на набережной реки Карповки состоится открытие памятника погибшим от коронавируса врачам Петербурга. Как рассказали в группе "Стена памяти" в Facebook, церемония назначена на 12.00.

Памятник "Печальный Ангел" создал ушедший в прошлом году скульптор Роман Шустров, грустного человечка с крыльями и длинном платье назвали продолжением Стены Памяти, которая стихийно появилась на Малой Садовой улице в разгар пандемии. В ноябре на набережной заложили памятную табличку мемориала, рядом с установленным памятником расположится QR-код, перейдя на который можно будет прочесть весь список имен умерших медиков.

Они ушли Ангелами на небо, чтобы сохранить этот город и своих пациентов, родных, близких, коллег. "Стена памяти"

Скульптор, кукольник, коренной ленинградец – Петербург вспоминает Романа Шустрова.

Фото: Facebook / Стена памяти