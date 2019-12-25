64 пункта вакцинации от коронавируса откроют в Петербурге

Уже привиты 3,2 млн человек (60% населения), в том числе 488 тысяч детей.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в беседе с "Петербургским дневником" рассказал о вакцинации горожан от коронавируса. По словам чиновника, в городе функционирует 14 пунктов, где ставят прививки. В планах увеличить это число до 64.

В настоящий момент в Северной столице привиты 3,2 млн человек (60% населения), в том числе 488 тысяч детей. В первоочередном порядке вакцинируются работники здравоохранения, образования и социальных служб. Прививки ставят с добровольного согласия человека.

В Петербург поступило 1600 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак". До конца года в город поставят 4667 доз.

Эргашев попросил петербуржцев набраться терпения, соблюдать масочный режим и минимизировать социальные контакты. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Петербурге остается напряженной. Ежедневно КОВИД заболевают 3700-3800 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге от КОВИД начали прививать военнослужащих.

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