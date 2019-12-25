В Петербурге от КОВИД начали прививать военнослужащих

Первые прививки поставили в филиале №1 442-го военно-клинического госпиталя.

Военных ЗВО начали прививать от коронавируса в Петербурге. Первые прививки поставили в филиале №1 442-го военно-клинического госпиталя в минувшую пятницу. В первую очередь вакцинацию прошли военнослужащие, несущие боевое дежурство, а также командный состав объединения. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Первую партию вакцины доставили в поликлинику филиала на воздушном транспорте. Ее транспортировали в специальном контейнере. Военным ввели векторный препарат "Гам-Ковид-Вак".

Всего прививки планируется поставить 450 военнослужащим управления Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО.

Ранее мы писали, что вакцинацию от гриппа прошли 3 миллиона петербуржцев.

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