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В Петербурге открыли "горячую линию" по вопросам питания в школах
Сегодня, 18:34
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smirenny

В Петербурге открыли "горячую линию" по вопросам питания в школах

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О нарушениях можно заявить по телефону: 318-27-03.

В среду, 21 октября, стало известно, что петербургская прокуратура организовала "горячую линию" по вопросам питания в школах. Ведомство продолжает контролировать соблюдение прав несовершеннолетних горожан и просит родителей сообщать о нарушениях.

На данный момент прокуратура заинтересована вопросом соблюдения права на качественное питание. "Горячая линия" будет действовать с 21 по 23 октября. По номеру можно сообщить не только о предоставлении некачественного питания, но и других нарушениях. Отмечается, что позвонить по номеру может каждый петербуржец. 

Ранее мы писали, что в Петербурге на карантин вышли 120 классов.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: горячая линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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