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В Петербурге на карантин вышли 120 классов
Сегодня, 16:06
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smirenny

В Петербурге на карантин вышли 120 классов

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На дистанционное обучение ушли семь групп в шести детсадах.

В среду, 21 октября, стало известно, что число классов, ушедших на карантин в Петербурге, выросло до 120. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию. 

Так, карантинные меры приняли в 69 школах. Отмечается, что 120 классов – 0,6% от общего количества классов в городе. Также на дистанционное обучение ушли семь групп в шести детсадах. Дети будут учиться на "удалёнке" две недели. Напомним, что осенние каникулы начинаются с 26 октября и продлятся до 3 ноября. 

Ранее мы писали, что в Петербурге с 26 октября начнутся ежедневные коронарейды.

Фото:Piter.TV

Теги: дистанционное обучение, карантин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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