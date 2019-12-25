В Петербурге на карантин вышли 120 классов

На дистанционное обучение ушли семь групп в шести детсадах.

В среду, 21 октября, стало известно, что число классов, ушедших на карантин в Петербурге, выросло до 120. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

Так, карантинные меры приняли в 69 школах. Отмечается, что 120 классов – 0,6% от общего количества классов в городе. Также на дистанционное обучение ушли семь групп в шести детсадах. Дети будут учиться на "удалёнке" две недели. Напомним, что осенние каникулы начинаются с 26 октября и продлятся до 3 ноября.

Ранее мы писали, что в Петербурге с 26 октября начнутся ежедневные коронарейды.

Фото:Piter.TV