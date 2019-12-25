В Петербурге с 26 октября начнутся ежедневные коронарейды

При нарушениях сразу же будет составляться протокол.

В Петербурге с 26 октября начнут каждый день проводить коронарейды. Сотрудники комитета по промышленной политике и контролю за имуществом (ККИ) будут следить и наказывать нарушителей коронавирусных ограничений.

При нарушениях сразу же будет составляться протокол, в нем будут описаны все найденные нарушения. После этого собственник заведения должен будет явиться в комитет.

Далее дело об административном нарушении будет рассматривать суд.

Ранее мы писали, кто войдет в "коронавирусный патруль".

Фото: Piter.tv