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В Петербурге появится "коронавирусный патруль"
Сегодня, 12:00
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Alena_Zinovieva

В Петербурге появится "коронавирусный патруль"

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Он будет контролировать исполнение 121-го постановления.

Комитетам, ведомствам и районным администрациям Петербурга поручили утвердить список сотрудников, которые войдут в так называемый "коронавирусный патруль". Соответствующий документ появился в распоряжении "Фонтанки".

Эти люди будут следить за соблюдением 121-го постановления "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". Такими полномочиями наделены восемь ведомств и районных администраций. Они должны выделить для новой структуры 208 человек. В случае необходимости усиления контроля патруль может вырасти до 438 человек.

Районы, ГЖИ и Комитет по контролю за имуществом выделят примерно по 100 сотрудников. Комитет по промышленной политике назначит 80 проверяющих.

Ранее мы писали, что более 300 учителей Петербурга заразились коронавирусом.

Фото: pixabay.com

Теги: инспекция, коронавирус, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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