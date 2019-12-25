В Петербурге появится "коронавирусный патруль"

Он будет контролировать исполнение 121-го постановления.

Комитетам, ведомствам и районным администрациям Петербурга поручили утвердить список сотрудников, которые войдут в так называемый "коронавирусный патруль". Соответствующий документ появился в распоряжении "Фонтанки".

Эти люди будут следить за соблюдением 121-го постановления "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". Такими полномочиями наделены восемь ведомств и районных администраций. Они должны выделить для новой структуры 208 человек. В случае необходимости усиления контроля патруль может вырасти до 438 человек.

Районы, ГЖИ и Комитет по контролю за имуществом выделят примерно по 100 сотрудников. Комитет по промышленной политике назначит 80 проверяющих.

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