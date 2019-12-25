Более 300 учителей Петербурга заразились коронавирусом

Количество заболевших учеников превысило тысячу.

В Петербурге зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом среди учителей и учеников. Об этом заявила вице-губернатор города Ирина Потехина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам чиновницы, на прошлой неделе в Петербурге было чуть более 700 школьников с подтвержденным КОВИД. На этой неделе их уже больше тысячи. Число заболевших педагогов превысило отметку 300 человек.

В настоящий момент 109 классов в 63 петербургских школах находятся на дистанционном обучении. Это значит, что в них есть двое и более ребят, которые заболели. "С учетом того, что у нас больше 20 тысяч школ, это не такая большая цифра", - отметила Потехина.

С начала пандемии в Петербурге выявили 53 287 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По этому показателю город на Неве занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Из больниц по выздоровлению выписали 34 205 человек, погибли 3 460.

Ранее были подведены итоги голосования по выбору ограничительных мер в школах Петербурга.

Фото: Piter.TV