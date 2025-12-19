В Петербурге возобновляют горячую линию для иногородних соискателей

С 25 февраля в Санкт-Петербурге снова начнет работать горячая линия для россиян из других регионов, планирующих трудоустройство в городе.

С 25 февраля в Санкт-Петербурге вновь начнет функционировать горячая линия по вопросам внутренней трудовой миграции. Сервис ориентирован на граждан России, которые рассматривают возможность трудоустройства в Северной столице. Об этом сообщили в городском комитете по труду и занятости населения.

Специалисты горячей линии будут оказывать дистанционные консультации, помогать соискателям ориентироваться на рынке труда, разъяснять особенности поиска работы и подбирать актуальные вакансии. Также операторы проинформируют о мерах поддержки, предусмотренных при переезде, и при необходимости перенаправят заявителей в профильные организации для решения сопутствующих вопросов.

Формат удаленных консультаций позволяет потенциальным работникам заранее сформировать план действий и снизить затраты на переезд. Граждане, которые уже находятся в Санкт-Петербурге, смогут получить очную помощь в Центре трудовых ресурсов, подведомственном профильному комитету. По итогам 2025 года специалисты Центра трудовых ресурсов оказали около 8000 консультаций жителям 35 регионов России, что на 10% больше по сравнению с показателями 2024 года.

Фото: freepik