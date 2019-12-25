У родителей петербургских школьников появилась возможность онлайн ограничивать продукты в столовой

В среду, 14 октября, стало известно, что у родителей петербургских школьников появилась возможность указывать ограничения по питанию своих детей онлайн. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Система заработала на портале "Петербургское образование", который охватывает 80% школ. Кроме того, они подключены к системе оплаты продуктов по электронной карте.
Отмечается, что довольно часто школьников ограничивают в покупке хлебобулочных и молочных изделий, но не ограничивают в употреблении шоколада.
Ранее мы писали, что общеобразовательная школа введена в эксплуатацию на проспекте Ветеранов.
Фото: пресс-служба Смольного
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