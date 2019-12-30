Студент-тиктокер отчислился из полицейского колледжа в Петербурге

Он показывал в социальной сети TikTok, как подбрасывать "наRкотики" подозреваемым.

Студент Санкт-Петербургского полицейского колледжа Руслан Ахметов, который в начале января выложил в TikTok несколько роликов о плюсах службы в органах внутренних дел, отчислился из учебного заведения по собственному желанию. Об этом Piter.TV сообщили в администрации колледжа.

"Да, мы в курсе этой ситуации. Он отчислен по собственному желанию", – отметили в Санкт-Петербургском полицейском колледже.

Молодой человек под ником "Русик-Пусик" 2 января опубликовал в TikTok пародию на сотрудников МВД. Также в видеоматериалах он рассказывал о плюсах службы в правоохранительных органах – у полицейских есть хорошая пенсия, власть, влияние, девушки любят парней в форме и в жизни их мало кто осмеливается оскорбить. Отдельно он показал, как нужно подбрасывать подозреваемым "наRкотики".

Ранее в Москве задержали студентов МГИМО, которые избили сына Жванецкого.

Видео: TikTok / @rusik_pusik010