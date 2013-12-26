Полицейские нашли в рюкзаке жительница Ленобласти почти полкилограмма метадона

Полицейские 17 июля задержали 36-летнюю неработающую женщину в рамках административного дела за потребление наркотиков без назначения врача.

Полицейские Всеволожского района задержали 36-летнюю женщину, в рюкзаке которой нашли свёрток с запрещённым веществом. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские 17 июля задержали 36-летнюю неработающую женщину в рамках административного дела за потребление наркотиков без назначения врача. В ходе проведения обыска полицейскими был обнаружен и изъят сверток, внутри которого находилось камнеобразное вещество белого цвета. Было установлено, что в нем находилось наркотическое средство метадон, массой 497,7 грамма.

В отношении фигурантки были возбуждены уже уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

В Тихвине мужчину приговорили к 5 годам колонии. Он уговорил двух школьниц попробовать наркотики.

Фото: Piter.tv