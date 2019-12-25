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В Тихвине мужчину приговорили к 5 годам колонии. Он уговорил двух школьниц попробовать наркотики
Сегодня, 9:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвине мужчину приговорили к 5 годам колонии. Он уговорил двух школьниц попробовать наркотики

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Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В Тихвине мужчина признан виновным в склонении к потреблению наркотиков школьниц. Об этом сообщили в СК России по Ленинградской области.

Следователи собрали достаточное количество доказательств для вынесения приговора 26-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней).

Следствием и судом установлено, что осужденный, находясь под воздействием наркотических средств в квартире по улице Связи, склонил двух несовершеннолетних к употреблению наркотического средства.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге на Седова был задержан пьяный водитель, перевозивший наркотики в каршеринге.

Фото: Piter.tv

Теги: наркотики, тихвин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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