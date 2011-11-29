На Седова задержан пьяный водитель, перевозивший наркотики в каршеринге

Он стал фигурантом трёх уголовных дел.

В Петербурге задержан водитель, перевозивший наркотики на каршеринге. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники ДПС во время патрулирования на улице Седова остановили каршеринг Haval Jolion, за рулем которого находился 26-летний житель Кабардино-Балкарской Республики. У мужчины имелись явные признаки опьянения.

На требование полицейского предоставить для проверки документы мужчина отреагировал агрессивно, всячески стараясь спрятать находившуюся при нем сумку. Тогда полицейский попросил водителя выйти из машины и показать содержимое сумки, однако автомобилист начал вести себя неадекватно и ударил инспектора ГАИ. Нарушители немедленно задержали.

При осмотре сумки полицейскими были обнаружены 4 свертка из фольги с неизвестным веществом. Все это было изъято и направлено на экспертизу. Согласно экспертизе, в одном из свертков находился гашиш массой 0,85 грамма, а в остальных трех – мефедрон, общей массой 1,93 грамма. По данному факту возбужден уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Водитель ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвую езду, поэтому он стал фигурантом еще одного уголовного дела по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Жительница Тихвина проведет 7 лет в колонии за попытку пронести наркотики в СИЗО в конфетах.

Видео: МВД