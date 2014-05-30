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Жительница Тихвина проведет 7 лет в колонии за попытку пронести наркотики в СИЗО в конфетах
Сегодня, 16:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Тихвина проведет 7 лет в колонии за попытку пронести наркотики в СИЗО в конфетах

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Как выяснили следователи, женщина с помощью шприца добавила в конфеты начинку с наркотиком.

Жительница Тихвина проведёт 7 лет в колонии, так как попыталась передать в СИЗО знакомому конфеты с наркотиками. Об этом деле рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Как выяснили следователи, женщина с помощью шприца добавила в конфеты начинку с наркотиком. После передала посылку в исправительное учреждение, но сотрудники СИЗО в ходе досмотра заподозрили неладное. Конфеты изъяли, а женщину после разбирательства отправили в колонию.

Женщину признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в следственном изоляторе в особо крупном размере. Суд приговорил её к семи годам в колонии общего режима.

Ранее в Петербурге в нарколаборатории нашли 75 кг "соли" и 180 литров наркосодержащей жидкости.

Фото: unsplash

Теги: наркотики, тихвин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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