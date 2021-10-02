В Петербурге в нарколаборатории нашли 75 кг "соли" и 180 литров наркосодержащей жидкости

Проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В Петербурге накрыли нарколабораторию и задержали "химика". Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"). Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Из нарколаборатории, организованной подозреваемым, изъято лабораторное оборудование, химические вещества и прекурсоры, а также более 75 кг наркотического средства и не менее 180 литров наркосодержащей жидкости.

Проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее ФСБ нашла 120 кг кокаина на 1 млрд рублей в Петербурге.

Фото и видео: пресс-служба управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти