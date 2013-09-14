ФСБ нашла 120 кг кокаина на 1 млрд рублей в Петербурге

Наркотики обнаружили в ангаре одной из промзон, где был задержан местный житель.

Сотрудники УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти обнаружили партию кокаина весом 120 кг. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

Наркотики обнаружили в ангаре одной из промзон, где был задержан местный житель. По данным следствия, задержанный подозревается в организации крупной сети по сбыту наркотиков, а также в причастности к их перевозке и хранению. Теперь емугрозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для выявления всех участников преступной группировки.

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