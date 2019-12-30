В Москве задержали студентов МГИМО, которые избили сына Жванецкого

В Москве нашли и задержали двух студентов, которые избили сына сатирика Михаила Жванецкого.
Инцидент произошел возле ресторана Цыцыла 8 января. На Дмитрия Жванецкого и его друга напали и избили двое неизвестных. Затем у друзей отобрали 3 000 рублей и недорогие часы. Жванецкий младший обратился в полицию с заявлением.
Сейчас телеграм-канал BAZA сообщает, что в столице задержаны подозреваемые в избиении Дмитрия Жванецкого. Ими оказались два уроженца Казахстана, студенты МГИМО. По результатам допроса одного из них задержали по статье 91, второго отпустили. Второй студент теперь числится свидетелем.
Сегодня ранее: В Саратовский области вахтовик забил до смерти жену из-за слухов.
Фото: BAZA
Обсуждение ( 0 )