В Саратовской области вахтовик забил до смерти жену из-за слухов

Вернувшись с заработков, мужчине добрые люди, рассказали, что его сожительница не равнодушна к другому мужчине.

В Саратовской области состоялся суд над мужчиной, который забил до смерти свою сожительницу.

Как установило следствие и суд, в августе 2019 года мужчина вернулся с заработков домой. Односельчане рассказали ему, что его сожительница не равнодушна к другому мужчине. 19 августа в гости к ним пришли две подружки, все вместе они устроили застолье. Во время распития алкоголя между супругами вспыхнула ссора на почве ревности. Доводы женщины о ее верности не произвели должного впечатления на мужчину. Он избил 40-летнюю женщину и выгнал из дома.

Женщина вскоре вернулась домой, не обратившись за помощью к медикам. На следующий день она скончалась. Экспертиза установила, что смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы и гематомы мозга. Мужчина сознался в содеянном и полностью признал свою вину. Состоявшийся суд вынес свой вердикт - 7 лет лишения свободы в колонии строго режима.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области