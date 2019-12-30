Видео: В Магадане рецидивист украл, изнасиловал и убил четырехлетнюю девочку

В Магадане завершился суд над 65-летним Александром Скамровым, который надругался и убил 4-летнюю девочку в мае 2019 года.

В Магадане осудили 65-летнего рецидивиста, который украл, изнасиловал, убил 4-летнюю девочку и надругался над телом ребенка.

Трагедия произошла в мае 2019 года. Из двора во время прогулки пропала 4-летняя девочка. Ребенка несколько дней искали полицейские и волонтеры. На третий день задержали подозреваемого, и тогда же нашли на мусорном полигоне изуродованное тело малышки.

По версии следствия, мужчина заманил ребенка на съемную квартиру, где изнасиловал, совершил другие насильственные действия сексуального характера, затем убил девочку, а над телом надругался. После содеянного выбросил тело в мусорку.

В ноябре 2019 года было завершено следствие, и дело было передано в суд. ТАСС сообщает, что суд над рецидивистом - убийцей завершился. Александр Санкров признан виновным по статьям "Изнасилование", "Совершение насильственных действий сексуального характера", "Убийство малолетней, совершенное с особой жестокостью", "Надругательство над телом умершей". Приговором суда Скамрову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года. Из них первые 7 лет рецидивист проведет в тюрьме, остальные в колонии особого режима.

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