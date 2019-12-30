В Перми после отравления в кафе умер 11-летний мальчик

Ребенок находился с ноября в реанимации и скончался в больнице.

В больнице Перми скончался 11-летний мальчик, отравившийся в кафе "Олимпия" в конце ноября 2019 года.

16-17 ноября после посещения двух пермских кафе О-fit в спорткомплексе "Олимпия" и "Овсянка" за медпомощью обратились 35 человек. Среди отравившихся были и дети. У всех пострадавших была диагностирована острая кишечная инфекция. К началу декабря всех пострадавших в удовлетворительном состоянии выписали из больницы. Кроме 11-летнего мальчика. Он находился в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Сейчас стало известно, что ребенка спасти не удалось. Он скончался в больнице, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого министерства здравоохранения. Следственные органы возбудили уголовное дело, деятельность точек питания прекращена.

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Фото: Piter.TV