Любовник 15-летней омички рассказал, как они убивали мать девушки

Следком опубликовал оперативное видео с места преступления с показаниями 18-летнего

Подозреваемый в жестоком убийстве женщины рассказал на допросе, что женщина напала на него с ножом первая.

Накануне Piter.TV рассказал подробности жестокого убийства 43-летней омички. В ночь с 30 на 31 декабря ушедшего года, женщина застала свою 15-летнюю дочь за занятием сексом с 18-летним парнем. Между молодыми любовниками и женщиной на этой почве произошел конфликт, в ходе которого парень нанес женщине несколько ударов ножом. Дочь в это время наносила множественные удары молотком и ножом своей родной матери.

Женщина успела позвонить подруге, которая вызвала скорую. Но, несмотря на все усилия медиков, женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Молодые люди задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позднее следком опубликовал видео с места убийства с показаниями парня. Подозреваемый в убийстве рассказал, что женщина первая напала на него с ножом.

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Видео: Следком