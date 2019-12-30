В Омске женщина выжила в ДТП, по пути в больницу на "скорой" погибла во втором ДТП

Появились подробности 2х аварий в Омске, в результате которых погибла женщина.

В ночь на 9 января в Омске произошло к ряду два ДТП, в результате которых погибла женщина.

Первое ДТП произошло в 23.18, на Кирова, 47. Водитель 40 лет автомобиля ВАЗ 21140 допустил столкновение с автомобилем "Ладой Гранта". После столкновения с "Ладой" ВАЗ налетел на припаркованную "Шкоду Рапид". В результате этого ДТП пассажирка ВАЗ (возраст около 40 лет) получила серьезные травмы и впала в кому.

С места ДТП в больницу пострадавшую, подключенную к аппарату искусственной вентиляции легких, повез реанимобиль, который в 00 часов 06 минут попал в ДТП и перевернулся. Как выяснилось, водитель 1995 года рождения на "Нисан Тиида" не уступил дорогу реанимобилю, который пересекал перекресток на красный сигнал светофора с включенными звуковыми и световыми сигналами. В результате этого ДТП пострадавшая женщина скончалась. Водитель "скорой" и два фельдшера получили травмы.

Видео: ВК, Инцидент Омск