В Петербурге студент из полицейского колледжа снял видео, как нужно подкидывать наркотики

Сотрудники МВД России заверили, что видео не имеет ничего общего с действительностью.

В Петербурге студент из полицейского колледжа снял видеопародию на то, как нужно подбрасывать наркотики. В ГУ МВД России по Петербургу заверили, что ролик не имеет ничего общего с работой правоохранительных органов.

Инцидент произошел 2 января. Некий "Русик-Пусик", являющийся Студентом полицейского колледжа, выложил в приложение TikTok ролик на котором спародировал сотрудников МВД. На видеоматериале парень рассказывает о плюсах работы в правоохранительных органах. Среди положительных сторон в профессии он упомянул подбрасывание наркотических веществ подозреваемым.

В силовом ведомстве указали, что учебное учреждение, в котором учится студент не относится к подразделениям ГУ МВД России. Неправда и то, что учащиеся проходят практику в подразделениях полиции Петербурга.

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