Смольный пообещал жителям "Северной долины" ряд соцобъектов в 2020 году

Власти продолжат приобретать школы, детские сады, офисы врачей общей практики, МФЦ и многое другое.

В 2020 году Смольный пообещал усовершенствовать крупный микрорайон "Северная долина" и выкупить объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Губернатора Петербурга.

Губернатор Петербурга отметил, что "Северная долина" находится в исторической части города, но при этом здесь не хватает объектов социальной инфраструктуры. Он пообещал местным жителям улучшить ситуации в ближайшие пару лет. Сейчас Смольный занимается приобретением Дома культуры "Парголовский", Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Кроме того, трехэтажную пристройку на улице Николая Рубцова собираются отдать под спортивную школу по лыжному двоеборью. Застройщик "Главстрой-СПб" приступит к строительству школ и детских садов уже в этом году. Планируется, что в октябре 2021 года дети уже смогут посещать дошкольное учреждение. Будут открыты детская и взрослая поликлиники, рассчитанные на 384 и 960 посещений в смену.

Смольный работает и над модернизацией транспортной инфраструктуры в микрорайоне. Так, автобусы 148 и 104 начали ходить по усовершенствованному маршруту и охватывать большую часть микрорайона. Коррективы внесли по инициативе местных жителей.

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