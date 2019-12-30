Петербургский завод "Арсенал" переделают в арт-пространство

На бывшей заводской территории будут проводить культурно-массовые мероприятия и обучения актерскому мастерству.

В этом году власти города намерены открыть новое арт-пространство на территории завода "Арсенал". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

Владимир Кириллов пояснил, что инициатива направлена на создание сбалансированного развития на всех этапах творческой реализации. Арт-пространство назовут "Открытая сцена". Оно будет предназначено для проведения фестивалей, спектаклей, выставок. Помимо этого, молодые коллективы смогут проводить здесь репетиции и обучаться актерскому мастерству. Петербургский "Арсенал" позволит получить им платформу для творческой самореализации.

Работы по реконструкции объекта включают в себя объединение двух кирпичных зданий в общий объем с помощью зоны атриума между ними. Общая площадь арт-пространства составит 5 тыс. квадратных метров.

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