Пожар на территории завода "Арсенал" локализован

Ранг пожара был понижен до обычного.

В четверг, 29 июня, возгорание на заводе "Арсенал" по улице Комсомола, 1-3 локализовали к 15:39. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчеров в 14:04, а к 14:24 пожару был присвоен дополнительный номер сложности №1 БИС.

Отметим, что ранг пожара был понижен до обычного. На борьбу с огнем выдвинулись 47 человек спасателей на 10 спецмашинах. Данных о пострадавших не поступало.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу сообщили о намерениях сделать забор проб воздуха на участке ближайшего жилого массива и Центра планировании семьи и репродукции, находящегося на Комсомола, 4.

Фото: Piter.TV