На заводе "Арсенал" вспыхнул крупный пожар

Возгоранию был присвоен дополнительный номер сложности №1БИС.

В четверг, 29 июня, на территории завода "Арсенал" в Калининском районе Петербурга произошёл пожар. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании в доме №1-3 по улице Комсомола поступил в 14:04. Возгорание началось с кровли и уже затронуло площадь 40 кв.м. В 14:24 пожару был присвоен дополнительный номер сложности №1БИС.

Данных о пострадавших в результате пожара не поступало. На борьбу с огнём выдвинулись 47 человек спасателей на 10-ти спецмашинах.

Ранее мы сообщили о том, что

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