Вода затопила спуски к набережным Невы

Первые дни января запомнились петербуржцам дождливой погодой.

Несколько читателей Piter.tv рассказали в редакцию, что в центре Петербурга после дождей поднялся уровень воды в Неве. Оказалось, что под вечер уровень Невы на метеорологическом пункте "Горный" достигал 115 см. Однако сообщений о том, будет ли приведен в действие комплекс защитных сооружений на дамбе, пока не поступало.

Соответственно, речи об угрозе наводнения в Петербурге пока нет.

Ранее мы сообщали о том, что за три дня к жителям Ленобласти придет настоящая зима.

Фото: Pixabay