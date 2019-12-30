За три дня к жителям Ленобласти придет настоящая зима

Синоптики поделились прогнозом погоды на 3, 4 и 5 января.

За пятницу, субботу и воскресенье погода в 47 регионе значительно изменится. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, в пятницу, 3 января в регионе ожидаются дожди и сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Ветер примет западное, юго-западное направления. Погода ожидается облачная с прояснениями, а температура воздуха достигнет значений в 1-6 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться.

На следующий день, 4 января, порывы ветра спадут до 15-18 метров в секунду. Жителям региона стоит обратить внимание на возможное налипание мокрого снега, что может привести в гололедице и обрывам проводов электропередач.

В воскресенье, 5 января, синоптики прогнозируют в 47 регионе наступление метели.

Ранее мы сообщали о том, что температура воздуха 3 января в Петербурге на 8-9 градусов превысит норму.

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