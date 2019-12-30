Температура воздуха 3 января в Петербурге на 8-9 градусов превысит норму

Северная столица остается в теплом секторе циклонического вихря.

В пятницу, 3 января, в Петербурге сохранится облачная погода. Об этом рассказал на своей странице в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик сообщил, что местами в Петербурге ожидаются слабые дожди. Температура воздуха составит 3-5 градусов выше нуля, что на 8-9 градусов превышает климатическую норму.

Ветер примет юго-западное направление и разовьет скорость 6-11 м/с.

Атмосферное давление будет падать.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы снова заметили распустившиеся вербы из-за теплой погоды.

Фото: Pixabay