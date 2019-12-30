Петербуржцы снова заметили распустившиеся вербы

Теплая погода стала причиной природных аномалий.

В четверг, 2 января, пользователи соцсетей обратили внимание на очередной случай реакции природы на теплую погоду, установившуюся в Петербурге. На этот раз горожане заметили, что верба начинает расти в Приморском районе города.

Ранее горожане обратили внимание на набухшие почки вербы возле одной из школ, расположенных на улице Белышева. Зима в городе богата на природные неожиданности – например, в Калининском районе петербуржцы заметили грибы.

Фото: "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / "ВКонтакте" / Саша Салов