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Петербуржцы снова заметили распустившиеся вербы
Сегодня, 9:51
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fvbykov

Петербуржцы снова заметили распустившиеся вербы

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Теплая погода стала причиной природных аномалий.

В четверг, 2 января, пользователи соцсетей обратили внимание на очередной случай реакции природы на теплую погоду, установившуюся в Петербурге. На этот раз горожане заметили, что верба начинает расти в Приморском районе города.

Ранее горожане обратили внимание на набухшие почки вербы возле одной из школ, расположенных на улице Белышева. Зима в городе богата на природные неожиданности – например, в Калининском районе петербуржцы заметили грибы.

Фото: "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / "ВКонтакте" / Саша Салов

Теги: верба, соцсети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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