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К Новому году в Петербурге распустилась верба
Сегодня, 15:01
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IRINA_CHALKINA

К Новому году в Петербурге распустилась верба

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В городе плюсовая температура.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Петербурге распустилась верба. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Набухшие почки вербы обнаружили возле одной из школ, расположенных на улице Белышева. В честь этого природного явления петербуржцы сочинили стих. 

"У школы верба распустилась и Дева в белом в пляс пустилась. Пришла чудесная весна. Медведь совсем не знает сна. В берлогу всё не может лечь. Струится дождь с главы и плеч. Планета в сереньких тонах,а Девы в беленьких штанах. Приходит тихо Новый Год. Мой Кот конём уж сделал ход. Стекают капельки с лица,а Дева пляшет у крыльца",

—пишут горожане.

Напоним, что сегодня по Петербургу пройдут местами небольшие дожди, в отдельных района ожидается туман. Температура в городе останется плюсовой (+1…+3 градуса). Ветер будет дуть северо-западный, слабый.

Ранее мы сообщали о том, что синоптики обнадежили петербуржцев новым прогнозом на 31 декабря.

Фото:Говорит Невский район | Весёлый посёлок/вк

Теги: новости спб, новый год, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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