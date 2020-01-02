К Новому году в Петербурге распустилась верба

В городе плюсовая температура.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Петербурге распустилась верба. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Набухшие почки вербы обнаружили возле одной из школ, расположенных на улице Белышева. В честь этого природного явления петербуржцы сочинили стих.

"У школы верба распустилась и Дева в белом в пляс пустилась. Пришла чудесная весна. Медведь совсем не знает сна. В берлогу всё не может лечь. Струится дождь с главы и плеч. Планета в сереньких тонах,а Девы в беленьких штанах. Приходит тихо Новый Год. Мой Кот конём уж сделал ход. Стекают капельки с лица,а Дева пляшет у крыльца", —пишут горожане.

Напоним, что сегодня по Петербургу пройдут местами небольшие дожди, в отдельных района ожидается туман. Температура в городе останется плюсовой (+1…+3 градуса). Ветер будет дуть северо-западный, слабый.

Ранее мы сообщали о том, что синоптики обнадежили петербуржцев новым прогнозом на 31 декабря.

Фото:Говорит Невский район | Весёлый посёлок/вк