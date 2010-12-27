Синоптики обнадежили петербуржцев новым прогнозом на 31 декабря

Снега, однако, скорее всего не будет.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что синоптики сменили новогодний прогноз Петербурга. Об этом сообщает метеоцентр "Фобос".

По словам экспертов, в ночь с 31 декабря на 1 января температура в Петербурге начнет снижаться. Столбики термометров покажут -2 градуса. Синоптики отметили, что снега скорее всего не будет.

Все новогодние праздники температура будет падать. Так, со второго января в Петербурге должно похолодать до -4.

Ранее мы сообщали о том, что в четверг в Петербург придут мокрый снег и туман.

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