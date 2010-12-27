В четверг в Петербург придут мокрый снег и туман

Синоптики прогнозируют уже до минус 2 градусов, а в субботу, 28-го, – 2 – 4 градуса мороза.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что Петербург придут мокрый снег и туман. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По Петербургу пройдут местами небольшие дожди, в отдельных района ожидается туман. Температура в городе останется плюсовой (+1…+3 градуса). Ветер будет дуть северо-западный, слабый.

Синоптики отмечают, что в предстоящие выходные в Петербурге похолодает до – 2 – 4 градуса. Возможно, выпадет снег.

Ранее мы сообщали о том, что из-за аномально тёплой погоды под Выборгом выросли лисички.

Фото:pixabay