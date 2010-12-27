Из-за аномально тёплой погоды под Выборгом выросли лисички

В сети не перестают выкладывать фотографии распустившихся цветов и почек. Так под Выборгом выросли лисички. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн".
Многие пользователи заинтересовались, нет ли в лесу других грибов? И всерьёз собрались на тихую охоту, так как нечасто можно увидеть грибы посреди зимы.
Ленинградцы также пишут о намерении съездить на дачи и посмотреть, не выросли ли укроп и петрушка.
Ранее петербуржцы заметили в городе проросшие опята и анютины глазки. В конце декабря.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб (Елена Шабардова)
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