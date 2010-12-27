Петербуржцы заметили в городе проросшие опята и анютины глазки. В конце декабря

Теплая погода снова пробуждает растения ото сна.

Непривычно теплый декабрь в Петербурге вводит природу в заблуждение: не почувствовав морозов, в городе снова проснулись цветы и даже грибы. Об этом сообщили петербуржцы в соцсетях.

По словам горожан, за восемь дней до Нового года в Ломоносове распустились анютины глазки и примулы, а в Кронштадте были замечены компании опят. Петербуржцы отметили, что и в прошлом декабре в городе расцветали одуванчики, поэтому ничего экстраординарного в зимнем цветении нет.

На прошлой неделе горожане сообщали о распустившихся в разных районах города одуванчиках, а также о появившихся в выборгском парке цветах безвременниках.

Фото: Катя Петрова, Санкт-Петербург Live / ВКонтакте