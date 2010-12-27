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Петербуржцы заметили в городе проросшие опята и анютины глазки. В конце декабря
Сегодня, 11:14
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himif

Петербуржцы заметили в городе проросшие опята и анютины глазки. В конце декабря

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Теплая погода снова пробуждает растения ото сна.

Непривычно теплый декабрь в Петербурге вводит природу в заблуждение: не почувствовав морозов, в городе снова проснулись цветы и даже грибы. Об этом сообщили петербуржцы в соцсетях.

По словам горожан, за восемь дней до Нового года в Ломоносове распустились анютины глазки и примулы, а в Кронштадте были замечены компании опят. Петербуржцы отметили, что и в прошлом декабре в городе расцветали одуванчики, поэтому ничего экстраординарного в зимнем цветении нет.

На прошлой неделе горожане сообщали о распустившихся в разных районах города одуванчиках, а также о появившихся в выборгском парке цветах безвременниках.

Фото: Катя Петрова, Санкт-Петербург Live / ВКонтакте

Теги: цветы в декабре
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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