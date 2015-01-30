Закладчик марихуаны предстанет перед судом в Петербурге

У него изъяли более 800 граммов запрещенного вещества.

Закладчик марихуаны предстанет перед Невским районным судом. Подробности дела раскрыла прокуратура Невского района.

По версии следствия, обвиняемый в мае 2024 года устроился в интернет-магазин, торгующий наркотиками. Его работа заключалась в раскладке наркотических средств по укромным местам в различных районах Петербурга, за каждый созданный им тайник ему полагалась оплата.

Получив от неустановленного лица координаты "мастер-клада", он забрал из Ропши Ломоносовского района Ленинградской области наркотическое средство – марихуану – общей массой более 800 граммов.

Довести преступление до конца ему не удалось, так как 6 мая 2024 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по месту жительства, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Ранее полицейские нашли в рюкзаке жительницы Ленобласти почти полкилограмма метадона.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)