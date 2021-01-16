В Махачкале арестовали предполагаемого наркосбытчика, сбившего полицейских

Ранее от действий водителя пострадали сотрудники МВД.

Предполагаемый наркосбытчик, который сбил сотрудников правоохранительных органов в городе Махачкала, в настоящее время арестован. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Следственного комитета по Дагестану.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. сообщение надзорного ведомства

Напомним, что около 10 часов по московскому времени в четверг в Махачкале, на проезжей части улицы Абубакарова в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские остановили легковой автомобиль под управлением обвиняемого. Подойдя к машине, инспекторы сообщили водителю причину остановки. Мужчине было предложено выйти из машины. Однако шофер проигнорировал требования сотрудников и "совершил умышленный наезд на них передней частью автомобиля". Затем злоумышленник скрылся с места преступления. Известно, что потерпевшие получили повреждения различной степени. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело. Ему грозит наказание от 12 до 20 лет заключения.

Фото и видео: Telegram / SHOT