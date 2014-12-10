Мужчине грозит до 20 лет колонии.

В Махачкале задержали водителя, который сбил полицейских. Об этом сообщил Telegram-канал "SHOT".

38-летний мужчина на черном Zeerk наехал на двух силовиков, которые пытались его задержать. По данным следствия, злоумышленник был наркодилером и пытался скрыться от полиции на автомобиле. Силовики заблокировали машину, начали бить окно, но водитель наехал на них и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшие получили ушибы. Позже водителя и его сообщника задержали. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет колонии по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Ранее мы сообщали, что в Москве произошло столкновение двух грузовиков и мотоцикла.

Видео: Telegram / SHOT