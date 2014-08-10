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В Москве произошло столкновение двух грузовиков и мотоцикла

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Мотоциклист погиб на месте.

В Москве произошло столкновение двух грузовиков и мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Инцидент произошел 17 июля на пересечении улиц Донецкой и Перервы. По предварительной информации, мотоцикл, трактор и грузовик столкнулись. В результате ДТП грузовик загорелся. Мотоциклист погиб на месте. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение по Донецкой улице на время было перекрыто.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области столкнулись два поезда.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Теги: грузовики, дтп, москва, мотоциклист
Категории: Лента новостей, Новости России,

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