В Москве произошло столкновение двух грузовиков и мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
Инцидент произошел 17 июля на пересечении улиц Донецкой и Перервы. По предварительной информации, мотоцикл, трактор и грузовик столкнулись. В результате ДТП грузовик загорелся. Мотоциклист погиб на месте. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение по Донецкой улице на время было перекрыто.
Ранее мы сообщали, что в Белгородской области столкнулись два поезда.
Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно
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