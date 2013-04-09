В Петербурге от коронавируса умерли еще 39 пациентов

За минувшие сутки в России от болезни скончались 355 человек.

За последние 24 часа в Петербурге от COVID-19 погибли почти 40 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией 30 мая.

За это же время победить инфекцию смогли 498 жителей Северной столицы. Медики зафиксировали 829 новых случаев заражения коронавирусом в городе.

Накануне обследование прошли более 23 тыс. петербуржцев. Известно, что в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили более 5,8 тысяч горожан. Напомним, что узнать информацию о заболевании можно по номеру 122.

Напомним, что Роспотребнадзор призвал переболевших коронавирусом вакцинироваться. Отмечается, что случаи заражения после прививки бывают, но они достаточно редкие и возникают чаще всего у людей, не завершивших полный курс вакцинации. При записи на прививку от коронавируса петербуржцы смогут выбрать любую из трёх вакцин – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Фото: Piter.tv