В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть пациентов

У пациентов были хронические болезни.

В субботу, 16 мая, комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще шесть смертей от коронавируса в Петербурге. Среди погибших – мужчины в возрасте 59, 69 и 82 лет, а также трое женщин в возрасте 80, 54 и 69 лет.

Отмечается, что пациенты имели хронические заболевания, среди которых – гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов и гепатит С. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.

В статистику не вошел врач-рентгенолог 31-й больницы Виктор Парафило, скончавшийся накануне. Отмечается, что каждый из случаев рассматривает специальная комиссия, изучающая детально причины смерти пациента.

Всего число выявленных случаев коронавируса на 16 мая в городе превысило 10 тысяч (10011 случаев), из них "активных" – 7822 случая, выздоровело 2109 человек, погибло 80 человек.

Фото: Piter.tv