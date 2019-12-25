В Петербурге выявлено 525 новых заболевших COVID-19

За минувший день в городе выписано более 100 человек.

По данным на утро 16 мая, в Петербурге за сутки зарегистрированы 525 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в информационном центре по ситуации с коронавирусом в России.

Отмечается, что за минувшие сутки в городе выздоровели 104 человека, погибло шестеро.

Таким образом, число выявленных случаев коронавируса в городе превысило 10 тысяч (10011 случаев), из них "активных" – 7822 случая, выздоровело 2109 человек, погибло 80 человек.

В России выявлено 9 200 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны.

Отметим, что за минувшие сутки в Петербурге на коронавирус COVID-19 были обследованы 13827 человек. Как уточнили в пресс-службе Смольного, сейчас на карантине в городе находится 3717 человек, 174 из них располагаются в обсерваторе, 938 находятся на самоизоляции, 2605 – контактные.

Фото: Piter.tv