За сутки от коронавируса в России излечилось 4 940 человек.

В России зафиксировано 9 200 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +3,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 272 043 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 3 505. Далее идут Московская область — 937, Санкт-Петербург — 525, Нижегородская область — 229, Ростовская область — 112.

За сутки от коронавируса в России излечилось 4 940 человек. За весь период — 63 166.

За минувшие сутки скончалось 119 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 2 537 человек.

Отмечается, что у 44,8% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

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