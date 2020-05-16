В МВД рассказали о штрафах за отказ пройти тест на коронавирус

В полиции считают, что штрафовать следует граждан, "бездействующих при коронавирусе".

В пресс-центре МВД рассказали о штрафе за отказ пройти тест на коронавирус. Его сумма может составить от 15 до 40 тысяч рублей.

В полиции считают, что штрафовать следует граждан, "бездействующих при коронавирусе". К бездействию, по мнению МВД, относится и отказ от тестирования на COVID-19, а также отказ от вызова врача на дом при появлении симптомов инфекции и сокрытие информации о возвращении из-за границы.

По этим пунктам ответственность может наступить по статье Административного кодекса о нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

В МВД напомнили, что ответственность грозит и за нарушение режима самоизоляции гражданам с подтверждённым коронавирусом или с подозрением на него. Например, если они покинули жильё или обсерватор.

Ранее в Москве отменены штрафы за ошибки в номере машины в пропусках.

Видео: Youtube/Московская городская Дума