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Сегодня, 9:22
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matveyvn
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В МВД рассказали о штрафах за отказ пройти тест на коронавирус

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В полиции считают, что штрафовать следует граждан, "бездействующих при коронавирусе".

В пресс-центре МВД рассказали о штрафе за отказ пройти тест на коронавирус. Его сумма может составить от 15 до 40 тысяч рублей.

В полиции считают, что штрафовать следует граждан, "бездействующих при коронавирусе". К бездействию, по мнению МВД, относится и отказ от тестирования на COVID-19, а также отказ от вызова врача на дом при появлении симптомов инфекции и сокрытие информации о возвращении из-за границы.

По этим пунктам ответственность может наступить по статье Административного кодекса о нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

В МВД напомнили, что ответственность грозит и за нарушение режима самоизоляции гражданам с подтверждённым коронавирусом или с подозрением на него. Например, если они покинули жильё или обсерватор.

Ранее в Москве отменены штрафы за ошибки в номере машины в пропусках.

Видео: Youtube/Московская городская Дума

Теги: коронавирус, мвд, полиция, штрафы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 10:00

Сейчас было бы разумнее своевременно оказывать помощь нуждающимся, а не пугать россиян введением очередных штрафов.Люди по несколько дней ждут врачей. Утомил уже этот цирк и показуха, а ещё враньё в статистике по заболеванию.

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Аноним
Сегодня 9:45

Бесплатно я хоть ща готов!

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