В Петербурге скончался рентгенолог с подтвержденным COVID-19

Стало известно, что в Петербурге скончался завотделением лучевой диагностики Городской больницы №31 Виктор Парафило.
Смерть наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ, но это не спасло врачу жизнь.
Коллеги медика отмечают, что ему удавалось безошибочно определять пациентов с COVID-19, что помогало своевременно начать лечение. Виктор Парафило более 22 лет служил в Вооруженных силах России. После увольнения в звании полковника медицинской службы 25 лет он проработал заведующим отделением лучевой терапии Городской клинической больницы № 31.
Врачу был 71 год.
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Фото: Piter.tv
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