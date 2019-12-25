В Петербурге скончался рентгенолог с подтвержденным COVID-19

Ему был 71 год.

Стало известно, что в Петербурге скончался завотделением лучевой диагностики Городской больницы №31 Виктор Парафило.

Смерть наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ, но это не спасло врачу жизнь.

Коллеги медика отмечают, что ему удавалось безошибочно определять пациентов с COVID-19, что помогало своевременно начать лечение. Виктор Парафило более 22 лет служил в Вооруженных силах России. После увольнения в звании полковника медицинской службы 25 лет он проработал заведующим отделением лучевой терапии Городской клинической больницы № 31.

Врачу был 71 год.

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Фото: Piter.tv