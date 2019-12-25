В Петербурге под суд пойдет мужчина, напавший на учителя английского языка

Урок закончился избиением учителя, пропажей 60 тысяч рублей и смартфона.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 29-летнего мужчины. Его подозревают в нападении на репетитора по английскому языку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как стало известно следствию, женщина познакомилась с мужчиной по имени Марсель на одном из бесплатных сайтов знакомств. Петербурженка предложила своему новому знакомому услуги репетитора по английскому языку. На следующий день обвиняемый уже был в гостях у потерпевшей. Однако урок так и не состоялся. Вместо этого мужчина избил женщину и украл у нее 60 тысяч рублей и дорогостоящий смартфон.

Свою вину подозреваемый не признал. Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что бездомный в гостях напал на петербурженку и украл 75 тысяч рублей.

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