Бездомный в гостях напал на петербурженку и украл 75 тысяч рублей

Помимо денег мужчина украл украшения.

В субботу, 4 апреля, в 6:34 утра в полицию поступило сообщение от 33-летней петербурженки, которая сообщила, что на нее напали. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

Девушка рассказала, что в 29 доме по Искровскому проспекту в 6 утра на нее с ножом напал 40-летний мужчина без определенного места жительства и занятий. Преступник отобрал рюкзак, где находились 59 тысяч рублей, банковские карты, документы и украшения. В общем сумма ущерба составила 75 500 тысяч рублей.

Несколькими часами позже, в 09:30, преступника задержали и отправили в отдел. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

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Фото: pixabay